TØNDER: Flere borgere i Tønder går fra at være offentligt forsørget til at komme i arbejde eller uddannelse.

Inden for det seneste år, nærmere bestemt fra maj 2017 til maj 2018, har der været et fald i ledigheden på knap 21 procent.

- Af de jobparate borgere på kontanthjælp er cirka 80 procent kommet i ordinært arbejde, oplyser fagchef i Sundhed og Arbejdsmarked Anne-Mette Dalgaard.

- En fjerdedel af de jobparate på integrationsydelse er kommet i ordinære jobs og cirka 60 procent er kommet under uddannelse. De er nu på SU, og VUC har overtaget deres integrationsforløb, tilføjer fagchefen.

Anne-Mette Dalgaard erkender, at det gode resultat først og fremmest skyldes den øgede beskæftigelse i hele landet. Men det har også haft betydning, at jobcenteret sætter tidligt ind, når folk bliver ledige, og sørger for at opkvalificere dem.

Et godt parløb mellem kommunen og virksomhederne har også været medvirkende:

- Vi har et panel af 13 virksomheder, hvor vi taler om beskæftigelsesindsatsen og hvordan vi kan gøre det bedre i fællesskab. Vi har også et 'Partnerskab for Fremtidens Arbejdskraft' med uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, lokale virksomheder og Arbejdsmarkedsudvalget, fortæller Anne-Mette Dalgaard.