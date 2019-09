Markant boligblok er ved at få det sidste nakkestød

Nu er de store maskiner efter en længere forberedende fase begyndt at tage fat på at jævne den første af de to røde boligblokke på Bargumsvej med jorden. Foto: Martin Franciere

Et lille, men markant kapitel Tønder-historie er ved at blive jævnet med jorden. Den første af Tønder Andelsboligforenings to røde boligblokke på Bargumsvej er lige nu ved at blive brudt ned.

TØNDER: Et lille, men markant kapitel Tønder-historie er ved at blive jævnet med jorden. Den første af Tønder Andelsboligforenings to røde boligblokke på Bargumsvej er lige nu ved at få det endelige nakkestød. De to blokke indeholdt i alt 22 lejligheder. De sidste beboere, der boede i blokkene, fraflyttede midt i juli. De to boligblokke er boligforeningens ældste. De blev opført fra 1943 og et par år frem. I mange år har lejlighederne også været foreningens billigste. Den månedlige husleje lå omkring 3600-3800 kroner. Når bygningerne nu står for fald og jævnes med jorden, skyldes det både en overkapacitet i boligforeningen, samt den kendsgerning, at lejlighederne ikke længere er tidssvarende.

Når arbejdet med nedrivningen giver risiko for, at der flyver murbrokker ud på vejen, spærres den midlertidigt af af en nedbrydningsarbejder. Foto: Martin Franciere

Flygtningekrise Beslutningen om at skille sig af med "afdeling 1", som Bargum-blokkene er anført som i andelsboligforeningens kartotek, blev allerede truffet for fem år siden. Med baggrund i flygtningekrisen og dermed øget behov for boliger, bremsede Landsbyggefonden nedrivningen. Planerne lå herefter underdrejet i et par år, men eftersom der nu er ro på flygtningeområdet, er de atter taget op. Senest har Tønder Kommune bidraget med 250.000 kroner til finansiering af nedrivningen, der efter afholdt licitation er beregnet til at koste 4,4 millioner kroner. Hvad der skal ske med området, når de to boligblokke er forsvundet ud af bybilledet, står indtil videre hen i det uvisse. I første omgang tilplantes arealet, der støder op med gymnasiets sportsplads, med græs. Det er virksomheden Torben Clausen A/S, Haderslev, der efter en udbudsrunde fik overdraget nedrivningsopgaven.

