- Jeg tænker, det næste skridt er 1. division, sagde Nils Priisholm, mens Lasse Clausen pegede på, at man altid drømmer om at spille i en af de store ligaer.

De to spillere fortalte også om deres ambitioner - de vil gerne spille på et højere niveau end 2. division, hvor FC Sydvest indtil videre huserer.

Lasse Clausen fortalte blandt andet, at penge tit er afgørende for et holds muligheder.

Marieskolens elever og personale havde fredag morgen mulighed for at stille spørgsmål til de to unge FC Sydvest-spillere Lasse Clausen og Nils Priisholm, som var mødt op for at fortælle lidt om sig selv og deres store interesse - fodbolden.

Tønder: Hvem er mest i angrebet? Tager I tit på tur med jeres fodboldkammerater? Hvad skal der til, for at I kommer i 1. division eller superligaen?

Inviteret til fodbold

Da de to var færdige med at fortælle, pegede Lasse Clausen på, at det er rart at dele ud af sin erfaring.

- Så er det selvfølgelig også en måde at få flere ud til ens kampe. Det håber vi i hvert fald, det her har været med til, sagde han.

FC Sydvest kæmper i øjeblikket for at sikre sig en ny sæson i 2. division, og klubben har inviteret Marieskolens elever, deres forældre og andre pårørende til den sidste hjemmekamp - et opgør mod BK Frem den 15. juni.

- Vi håber på at få nogle flere tilskuere på lægterne, fortæller Anders Jessen, der er bestyrelsesmedlem i FC Sydvest.

Et andet mål med initiativet er at få flere til at dyrke idræt - enten fodbold eller i en anden form.

Intentionen er, at kommunens andre skolebørn skal have muligheden for at se FC Sydvest på et senere tidspunkt.