Marieskolens bygninger sat til salg

At bygningerne nu sælges, får ikke leder af Marieskolen, Birgitte Klippert, vil at ryste på hånden.

Vi har vidst det nogen tid. Nu er vi ved at kigge på, hvad der er bedst for skolen.

Kontrakt til 2025

Birgitte Klippert fortæller, at klasserne har hver deres klasseværelse, og at der desuden er en række kontorer og mødelokaler i bygningerne. Dermed er der et stykke over ti værelser/rum i bygningerne.

Det store spørgsmål er så, hvad der skal ske med bygningerne, Marieskolen og de mange elever?

- Alle muligheder står åbne lige nu, siger Birgitte Klippert og tilføjer, at salget af bygningerne ikke betyder noget for skolen, eleverne og de ansatte lige nu.

- Vi har en lang lejekontrakt, der løber ti år fra 2015. Så den udløber først i august 2025, siger Klippert og tilføjer, at skolens har været i tæt dialog med VUC om salget - og at skolen generelt har et godt samarbejde med udlejeren.