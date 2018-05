Marias foodtruck skal byde på kvalitet, lige til at spise

Rømø: - Min SU er da træt af at jeg har lært at spise gode råvarer hjemmefra. For når man først har lært at spise urter og gode råvarer, så er det svært at spise noget andet, siger Maria Elisabett Neuberg om sine egne kost- og forbrugsvaner.

Maria Elisabett Neuberg er 22 år, jurastuderende ved Københavns universitet og så er hun et produkt af vadehavet, hvor hun er opvokset nord for Skærbæk, lige ud til diget og af sin mor er påvirket til at spise gode råvarer. Den opvækst har præget Marias liv, for hun står gerne i lejligheden i København og udforsker nye opskrifter og udvikler nye måltider, som hendes medstuderende så kan få lov til at prøvesmage og give feedback på.

Denne weekend holder Maria prøveåbent på Prilen 2 på Rømø, hvor den unge studerende til sommer vil drive foodtruck.

Vognen har hun overtaget efter sin mor, der sidste år holdt åbent under navnet Søndernæsgaard, og Maria har overtaget vognen, hvor hun vil præsentere kunderne for hurtige retter, lavet af gode lokale råvarer. Foodtrucken åbner officielt den 29. juni, når Maria Elisabett Neuberg får semesterferie.