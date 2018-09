Margueritter og moneter på digerne omkring Højer

Løb med

Deltagere tilmelder sig via et interaktivt Danmarkskort på www.politiken.dk/margueritloebet , hvor man kan læse mere om de enkelte spots ved at klikke sig igennem 'margueritblomster' langs ruten.Margueritløbet støtter det danske foreningsliv. Hvert startsted, 'Margueritspot', er arrangeret af en lokal forening. Foreningen får alle materialer, de skal bruge til løbet samt et fast tilskud + halvdelen af det løbsgebyr på 50 kroner som deltagerne betaler for at være med. Hvert spot samarbejder med en lokal Coop-butik, typisk en SuperBrugsen eller en Dagli'Brugsen, som donerer snackposer til alle deltagere.Børn op til 15 år deltager gratis, og alle får en marguerit-medalje på målstregen.