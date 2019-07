Mangler millioner: Hemmeligt vartegn er i skrøbelig forfatning

"Kong Frederik IX's Klokkespil" fylder 50 år i 2023. Tårnet er lukket af sikkerhedsmæssige årsager. Med et budget på 4,5 millioner kroner håber bestyrelsen bag spillet at kunne renovere hele anlægget og samtidig udvide det med 12 klokker til atter at fremstå som Nordeuropas største klokkespil.

- Kommunens bidrag er meget afgørende for, at vi kan søge og få adgang til fondsmidler. Jeg håber meget, at hele Tønder Kommune vil klokkespillet og bakker op. Det er unikt i Nordeuropa, siger Jens Møller, der selv sidder som løsgænger i kommunalbestyrelsen, og tilføjer:

Klokkespillet er i skrøbelig forfatning. Så skrøbelig, at blandt andet tårnet er lukket af sikkerhedsmæssige årsager, og det manuelle spil er ude af drift. En større renovering og gerne også en udvidelse trænger sig på. Budgettet er på 4,5 millioner kroner, og formanden for klokkespillets bestyrelsen, Jens Møller, Løgumkloster, håber, at Tønder Kommune vil vise vejen. Bestyrelsen har således søgt om kommunal støtte på 500.000 kroner.

"Kong Frederik IX's Klokkespil" blev indviet i 1973 i forbindelse med Løgumklosters 800-års jubilæum.Indvielsen blev foretaget af dronning Margrethe efter året efter hendes tronbestigelse. Spillet fik navn efter dronningens far, kong Frederik IX, som døde året før. Dronning Ingrid var klokkespillets første protektor. Klokkespillet har siden 1979 været undervisningsinstrument for klokkenistuddannelsen, der hører under Løgumkloster Kirkemusikskole.

Det var en stor dag for Løgumkloster, da dronning Margrethe i 1973 deltog i byens festligheder i anledning af 800 års jubilæet og samtidig indviede klokkespillet, der var navngivet efter hendes far. Foto: Lokalhistorisk Arkiv/Historisk Forening, Løgumkloster

Vartegn

I bestyrelsens ansøgning til kommunen påpeges blandt andet, at klokketårnets moderne design er blevet ikonisk, således at det i dag på lige fod med Klosterkirken står som et vartegn for Løgumkloster og dermed også hele Tønder Kommune.

- Klokkespillet har i årenes løb tiltrukket mange turister. Det har været centrum for en verdenskongres for klokkenister i 1982, skriver bestyrelsen og henviser til, at der på stedet er gennemført mange mesterkurser samt uddannelse af klokkenister fra mange lande.

Da klokkespillet fejrede sit 25 års jubilæum i 1998 skete det under stor royal bevågenhed, og forbindelsen til den kongelige familie understreges også af, at prins Joachim efterfulgte sin bedstemor, dronning Ingrid, som protektor for spillet.

Det er bestyrelsens håb, at den planlagte renovering og udvidelse kan stå færdig og klar i god tiden inden 50 års jubilæet i 2023.