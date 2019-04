Mangfoldigheden i Tønders musikliv

Afternoon Brunch

Afternoon brunch består af fire unge mænd fra Tønder og omegn: Andreas E. Christiansen, 20, Casper W. Ewald, 20, Joël J. Julien, 19, og Oskar L. Meyer, 20.Bandet fandt sammen på Tønder Gymnasium i 2015 under produktionen af Beatles-musicalen "All you need is love", hvor de alle sammen har studeret musik eller samfundsfag. De dimitterede i sommeren 2018.



I marts udkom deres første to singler ved navn "Leave me now" og "Love equations (YUWBWM)"



De spiller både til Tønder Gymnasiums kulturcafé den 11. april og til et Local Nights arrangement på Schweizerhalle d. 27. september med to andre lokale bands.