Mange ny ansigter i foreningernes udvalg

Syv ud af 12 medlemmer af det nyvalgte folkeoplysningsudvalg i Tønder Kommune er nye. Blandt de genvalgte er den nuværende formand, Keld Stenger, Frifelt. Han vil gerne fortsætte som formand. Udvalget konstituerer sig i marts.

TØNDER: Når det nyvalgte Folkeoplysningsudvalg for Tønder Kommune mødes første gang i februar, vil der være mange nye ansigter rundt om bordet. Syv ud af de i alt 12 foreningsvalgte medlemmer er nye, og dermed starter udvalget nærmest på en frisk, når medlemmerne for alvor trækker i arbejdstøjet i marts. - Vi mødes faktisk første gang allerede i februar. Netop fordi der er så mange nye, har vi valgt, at de afgående medlemmer og de nyvalgte sætter sig sammen, så vi kan sætte de nye ind i arbejdet. Derefter er der lagt op til et konstituerende møde i marts, forklarer Keld Stenger, Frifelt, der har været formand for foreningernes udvalg de seneste to valgperioder.

Udvalget Folkeoplysningsudvalget er det udvalg, der fordeler tilskud og lokaler m.v. efter Folkeoplysningslovens regler til de foreninger og aftenskoler, der er godkendt under loven i Tønder Kommune.Udvalget består af 15 medlemmer. Tre kommunalbestyrelsesmedlemmer og 12 medlemmer valgt af foreninger og aftenskoler.



Valget gælder for en fireårig periode, der løber parallelt med valgperioden for kommunalbestyrelsen.

Formandskabet genvalgt Keld Stenger er blandt de fem genvalgte, og det samme gælder Gitte Petersen fra "Det grå Guld" i Tønder, der har siddet som næstformand i udvalget de seneste fire år. 56-årige Keld Stenger er klar til en ny periode i formandsstolen. - Jeg stiller op, men jeg vil ikke stå i vejen, hvis man synes, at der skal en ny til, siger han. Valget af de foreningsvalgte medlemmer til folkeoplysningsudvalget blev foretaget på en valgaften, som Tønder Kommune havde indkaldt til. Med en enkelt undtagelse blev udvalgstaburetterne fordelt efter aftale og dermed uden selv valghandlingen. Undtagelsen var den enlige plads, der er tildelt en person fra området "idébestemt børne- og ungdomsarbejde samt handicapforeninger". Her stod to kandidater helt lige, og det bliver nu op til kommunalbestyrelsen, hvem der skal udpeges. I de kommende fire år skal de i alt 15 medlemmer af folkeoplysningsudvalget blandt andet se på muligheder for ændringer af regler og rammer for aktivitetstilskuddet. Det kan åbne op for tilskud til andre målgrupper end unge under 25 år. Udvalget skal også fortsætte arbejdet med at skabe netværk og samarbejde i meningsfulde fællesskaber foreningerne imellem.