Toftlund: Mandag klokken 22.10 var to bilister involveret i et færdselsuheld i Toftlund på Ribevej lige umiddelbart før krydset ved Vestergade. Her skulle en 32-årig mand fra Toftlund foretage et sving, da han blev påkørt bagfra af en anden bilist, som efterfølgende kørte fra stedet.

Den påkørte bilist noterede registreringsnummeret på bilen, som kørte fra stedet, og politiet fandt frem til den formodede fører. Der er tale om 59-årig mand fra Bevtoft.

- Han er sigtet for at køre fra et færdselsuheld, fortæller Thomas Berg fra politiets Områdecenter Syd.