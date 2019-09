Mand satte ild til skraldespande på tankstation

TØNDER: En 33-årig mand forsøgte mandag morgen at tænde ild i skraldespande på Go'on-tankstationen på Nordre Landevej i Tønder. En politipatrulje fik stoppet manden, inden det gik helt galt, men den 33-årige havde allerede da tændt ild i skraldespande ude på tankstationens forplads samt i venterummet, der hænger sammen med tankstationens vaskehal, forklarer Syd- og Sønderjyllands Politi.

- En mand er blevet sigtet for at have antændt skraldespandene. Hans forklaring på stedet var, at han ville varme nogle burgere, han havde, men vores bekymring er jo selvfølgelig først og fremmest, at det er på en tankstation, forklarer politikommissær Jens Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den 33-årige er efterfølgende blevet indlagt i Aabenraa, tilføjer Jens Peter Rudbeck.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser desuden, at den 33-årige kommer fra den nordlige ende af politikredsen, og at vedkommende har levet som hjemløs i et stykke tid.