Mand risikerer betinget udvisning for chikane på genbrugsplads

I 2015 spredte en nu 51-årig mand angiveligt skræk og uro på genbrugspladsen i Tønder. Nu er retten sat, og han risikerer både frihedsstraf og en betinget udvisning. Tønder Forsyning har tidligere sikret medarbejderne mod ubehageligheder ved at hyre et vagtværn.

Episoderne fremgår af det anklageskrift, som den nu 51-årige bliver præsenteret for, når han på torsdag er tiltalt for vold eller trusler om vold mod ansatte i offentlig tjeneste. Dertil kommer anklager om en stribe tyverier fra flere genbrugspladser i lokalområdet.

TØNDER: Tilbage i 2015 var det ikke altid lige sjovt at være ansat som pladsmand på genbrugspladsen i Tønder. Her er der forbud med at klunse, men det havde en dengang 47-årig mand med udenlandsk baggrund tilsyneladende meget svært ved at forstå. Det resulterede i en del diskussioner og sidenhen flere anmeldelser for tyveri.

Vagtværn

Uoverensstemmelserne med den 51-årige er de groveste, men ikke de eneste ubehageligheder, som de ansatte på genbrugspladsen har været udsat for på det seneste. Faktisk var situationen på pladsen for omkring halvandet år siden så tilspidset, at Tønder Forsyning A/S, der ejer og driver pladsen, hyrede et vagtværn for at genskabe ro og tryghed.

- Vi blev nødt til at sætte hårdt mod hårdt for at styre det, siger direktør for Tønder Forsyning, Bo Ludvigsen.

Baggrunden for dette tiltag skete ifølge ham efter forudgående dialog med politiet og var en direkte følge af, at en mindre gruppering ikke overholdt forbuddet mod at klunse.

- Vagtværnet blev sat ind for at rykke vores folk ud af dialogen. Det var en præventiv indsats, der har virket. For det kører rigtig godt på pladsen, siger Bo Ludvigsen.

Perioden med et fast vagtværn på pladsen stod på i fire til seks uger, husker direktøren.