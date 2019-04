Mand blev vækket af indbrudstyv i soveværelse: Jagede ham på flugt

Tønder: Natten til fredag klokken 2.15 vågnede en mand på Brorsonsvej i Tønder, da der pludselig stod en indbrudstyv i hans soveværelse. Det lykkedes den forurettede at jage gerningsmanden ud af sin villa. Selvom gerningsmanden blev jaget ud af villaen, nåede han at flygte på en cykel. Med sig havde han taget tre jakker, et Skagen ur og en bærbar computer, oplyser Søren Strægaard, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Vagtchefen beskriver gerningsmanden som værende mellem 20-25 år, 165 centimeter høj. Han var iført en strikhue med mørke bukser og talte dansk med udenlandsk accent.