Mand anholdt for serie af bedragerier

TØNDER: En 34-årig mand, der stammer fra Tønder, er blevet anholdt på Sjælland og sigtet for en stribe tilfælde af bedrageri. Det forklarer politikommissær Jens Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands Politi:

- Han er blevet anholdt på Sjælland i går (onsdag, red.), og er blevet sigtet i første omgang for en stribe helt klare bedragerier. Der er blandt andet tale om et fra sidste år hos Højst Biler i Øster Højst den 4. juli 2018. Her købte manden en bil til 42.200 kroner, men han betalte den aldrig. Vi ved, at manden har flyttet meget rundt og har huseret i store dele af Jylland, siger han.

Der er en lang række sager, som den 34-årige nu skal afhøres nærmere om:

- I alt vurderer vi, at der er omkring 100 forhold, vi skal have afhørt ham i detaljer om. Han har været efterlyst et stykke tid, tilføjer Jens Peter Rudbeck.

Den 34-årige mand er i første omgang varetægtsfængslet i surrogat i 14 dage.