Mand anholdt for gadeuorden ved festivalpladsen

TØNDER: En 50-årig mand fra Rødekro har indledt festivalen med en sigtelse og anholdelse for uorden og overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Fra politiets Område Syd oplyser politikommissær Thomas Berg, at manden skabte sig så meget og var voldelig på Papegøjevej, der ligger ved festivalpladsen, at vidner tilkaldte politiet.

I første omgang blev manden sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Imidlertid ville manden ikke finde sig i dette, og det fik ham til at råbe ukvemsord efter ordensmagten, der endte med at anholde manden, oplyser Thomas Berg.

Hændelsen udspillede sig natten til onsdag.