Mand anholdt: Tog ekskærestens børn med sig

Fire børn fra Løgumkloster er tilbage hos deres mor, efter de tirsdag eftermiddag og aften blev genstand for en eftersøgning i to forskellige politikredse.

LØGUMKLOSTER: Fire børn er tilbage ved deres mor i Løgumkloster efter de tirsdag blev en del af en større eftersøgning, som endte helt udenfor politikredsen.

Børnenes mor kom om eftermiddagen hjem fra arbejde, men hun kom hjem til et tomt hus - børnene var der ikke som aftalt, forklarer politikommissær Thomas Berg fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Hun kommer hjem fra job og børnene er der ikke. Hun finder så ud af, at hendes ekskæreste har taget dem med sig - men han er ikke far til børnene og har hverken forældremyndighed eller grund til at have dem hos sig, siger Thomas Berg.

Det satte gang i en større eftersøgning, for det viste sig, at manden havde taget de fire børn med sig helt ud af politikredsen, hvor de senere tirsdag aften blev fundet hos manden på dennes bopæl.

Alle fire børn blev fundet i god behold, og de to sov, da politiet fandt frem til stedet, oplyser Thomas Berg.

Manden blev i den forbindelse anholdt tirsdag aften, og han er onsdag formiddag blevet løsladt igen - sigtet for unddragelse af forældremyndigheden.