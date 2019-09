Malkekøer og hoppekøer: Åbent landbrug med masser af gæster

Jens og Lone Nicolaisen bød søndag folk indenfor på gården Solbakken ved Visby. Her kunne de fremmødte både beskue malkekvæget, prøve hoppekøer og få smagsprøver og et pedaltraktorkørekort.

Visby: Der var malkekøerne. Der var kalvene. Og så var der små sorthvide hoppekøer af gummi, som børn kunne tumle på. Og børn var der masser af, da Jens og Lone Nicolaisen og deres fem børn søndag bød indenfor til åbent landbrug på Solbakken ved Visby. Mange familier dukkede op allerede om formiddagen.

Udover rigtige dyr og hoppeversionen, var der en lang række aktiviteter på gården. Man kunne lege i halmen, kravle op i landbrugsmaskiner, få smagsprøver fra Arla og få et kørekort til pedaltraktor.

Det var første gang, at Jens Nicolaisen og familien holdt åbent landbrug - landmanden vil gerne have børn ud at se og mærke dyrene - han har 175 malkekøer og 170 kvier og kalve.

- Sådan at næste gang jeg møder dem i brugsen, så har de haft en positiv oplevelse med de madvarer, de skal ud at købe, forklarede landmanden, der hos de voksne gerne vil skabe en forståelse for landbruget.

Han var ikke ene om at beslutte, at gården skulle åbne dørene - tværtimod - børn og hustru var involverede.

- Det er sådan set dem, der har taget initiativ til det, fortalte han.

- Det er så vigtigt at få børn involveret i, hvor kommer mælken fra, fortalte Lone Nicolaisen, der var svært glad søndag over arrangementet og dets modtagelse.

- Lige nu er man jo høj af adrenalin. Det er fedt, sagde hun.