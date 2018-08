Tønder: Et populært og gratis, underholdende indslag i hverdagen er nu åbent. Der er tale om majslabyrinten på Ebbedamsvej 2 i Jejsing. Tønder Kommune håber, at ikke mindst mange børnefamilie vil have fornøjelse af labyrinten, og beder om, at man efterlader den i samme stand, som man finder den. /exp