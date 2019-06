Madskoler for børn er en succes landet over, og i Tønder Kommune er to uger allerede udsolgt. Der er stadig ledige pladser i Tønder by og på Jejsing Friskole.

Tønder-Jejsing: Sommeren over fyldes skolekøkkener i hele landet med madglade børn, og der skal steges, koges, hakkes og bages. Madskoler er en kæmpe succes, og der er stort set udsolgt - men helt exceptionelt er der ledige pladser på Madskolen i Tønder by i uge 27, og på Jejsing Friskole i uge 28, fortæller arrangørerne. Alle børn i alderen 8-12 år kan deltage, og Madskolen foregår i dagtimerne fra mandag til fredag. På Madskolen bliver børnene undervist af engagerede og madglade frivillige. Ifølge sidste års forældreevaluering, er Madskoler med til at give børnene lyst til at smage på nye fødevarer og fortsætte madlavningen derhjemme - både med og uden forældrene. Men det er ikke kun madlavning, der er på programmet: Der er også daglig fysisk aktivitet, lege og en udflugt. Sidst på ugen viser børnene, hvad de har lært ved et smagsprøvearrangement for forældre og søskende.

Pris og tilmelding Deltagelse koster små 600 kroner per barn for hele ugen, og man tilmelder sig via www.madskoler.dk, hvor man også kan læse mere om Madskoler. I Tønder kommune holdes der fire Madskoler i år - én Madskole på Skærbæk Realskole (udsolgt) og på Jejsing Friskole (udsolgt), samt i Tønder SFO's skolekøkken i uge 27 (ledige pladser). Desuden holdes der Madskole på Jejsing Friskole i uge 28 (ledige pladser).