Træner Torben Sørensen er glad for, at Casper Madsen og Benjamin Holm har forlænget aftalerne med TM Tønder for yderligere to år.

Tønder: TM Tønder Håndbold har forlænget aftalerne med to af klubbens talenter, Casper Madsen og Benjamin Holm, så de også i de kommende to år er at finde i den røde TM Tønder-trøje. Casper Madsen har spillet som barn i Møgeltønder UIF og dernæst ungdomshåndbold i TM Tønder. I denne sæson har han fået sit gennembrud i 1. division.

- Casper har gennemgået en fantastisk udvikling i denne sæson, hvor man kan sige, at han er kommet lidt fra baghjul. Hans store fremskridt, skal først og fremmest findes i hans indstilling til opgaverne. Han har gennem sæsonen fået mere og mere spilletid i og med, at han har kunnet holde sig skadesfri. Caspers store styrke er hans gode blik for spillet, og så er han - trods hans unge alder - en snu spiller, der ofte får det bedste ud af situationerne, roser træner Torben Sørensen i en pressemeddelelse.