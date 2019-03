Madfestival udvider arrangementet og skifter navn

Tønder: Initiativgruppen bag sidste års madfestival på Skibbroen, Tønder Street Food Days, vil gentage successen fra sidste år.

Det bliver dog med to iøjnefaldende ændringer.

Dels skifter madfestivalen navn fra Tønder Street Food Days til fremover at hedde Local Food Days.

- Vi vil gerne have endnu flere lokale producenter, og derfor var det også et krav, at restauratørerne skulle bestræbe sig på at bruge lokale råvarer i retterne. Sidste år havde flere af aktørerne været kreative og skabt nyfortolkninger, og nogle havde fået udviklet nye produkter hos lokale producenter til deres ret. Det er netop dét, som det hele handler om, siger Jesper Monsrud, erhvervskonsulent i Tønder Erhvervsråd og en del af Initiativgruppen i en pressemeddelelse.

Udover navneskiftet udvider arrangementet også med en ekstra dag.

Det vil sige, at der vil blive inviteret til madfestival på Skibbroen fredag den 14., lørdag den 15. og søndag den 16. juni.