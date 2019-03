Måtte levere drivtømmer tilbage

LAKOLK: Gratis træ på stranden var et så godt tilbud, at en lokal 41-årig mand søndag eftermiddag kørte til Lakolk på Rømø og læssede bilen med drivtømmer. Men modsat hvad mange tror, så er det faktisk ikke tilladt for den almene befolkning at samle drivtømmer og -gods på strandene. Det er derimod strandfogedens job, så da der over en 12-15 kilometer lang strækning drev tømmer i land, satte han straks gang i arbejdet.

Her så strandfogeden den 41-årige læsse bilen og tog kontakt til ham. Den 41-årige tog dog ikke henvendelsen videre seriøst og kørte væk - hvorfor strandfogeden kontaktede politiet, forklarer politikommissær Jens Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands Politi:

- Han kørte fra stranden og blev stoppet ovre på fastlandet. Han kunne ikke forstå, at han ikke måtte tage drivtømmeret med sig, men efter vi talte med ham, gik han med til at køre tilbage til stranden med læsset og gav også strandfogeden en undskyldning, da han havde været noget verbal overfor ham.

Der kommer ikke noget efterspil på sagen, lyder det videre fra Jens Peter Rudbeck.