I møderækken "Mit Sønderjylland" er prins Joachim på et offentligt møde i næste uge gæst på Schackenborg Slot.

MØGELTØNDER: For helt almindelige danskere - men også for journalister - kan det være svært at få medlemmer af den kongelige familie i tale. Men kommende onsdag byder muligheden sig.

I møderækken "Mit Sønderjylland" har Schackenborg Fonden med slotsforvalter og direktør Jan Leisborch i spidsen fået ja fra prins Joachim, der vil tale om sin tid på Schackenborg Slot og i Sønderjylland samt at give sit bud på perspektiverne for landsdelen forud for 100 året efter Genforeningen i 1920.

- Prinsen var ikke svært at overtale. Han ville meget gerne stille op, siger Jan Leisborch.