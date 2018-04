Lystfiskerne fik en lang næse - og en grillpølse

- Sådan startede det også sidste år. På førstedagen blev der næsten ikke fanget nogen, men da det begyndte at regne en uge senere, kom der gang i det, husker Finn Jensen, Tønder. Han er en af foreningens officielle fiske-vejere og fiskefotograf. Han var arbejdsløs mandag, men håber at få travlt start. Det fik han faktisk sidste år. Den meget beskedne sæsonstart blev nemlig fulgt op af en sæson med rekordmange fangster.

Sportfiskerforening Vidås nye formand, Torben Kjær, havde, om ikke forudset situationen, så dog forberedt sig på den. Grillen foran Bådklubben Lægans klubhus ud til Vidåen var tændt op, og i stedet for at satse på, at medlemmerne kom forbi med friskfangede fisk, der kunne sættes til livs, var der indkøbt rigeligt med grillpølser og noget at skylle dem ned med.

Blandt landets bedste laksefiskevande er Vidå-systemet og Bredeå. Her var der fra morgenstunden et stort fremmøde. De første lykkeriddere bevæbnet med fiskestange, kroge og agn var på plads inden lyset for alvor var brudt frem. Men fælles for næsten alle var, at de kom tomhændede hjem.

Fra Hamburg

Torben Kjær kan på medlemmernes vegne glæde sig over, at sportsfiskerforeningen i år har fået udvidet laksekvoten til 35 over 75 centimeter og 35 laks under 75 centimeter.

Ifølge reglerne må hver fisker kun hjemtage en laks pr. sæson i hver af de to kategorier. Så det er med at overveje, hvornår man som lystfisker skal slå til. Dilemmaet, som mange kan komme i er, at de den ene dag hjemtager en laks på 10 kg, og få dage efter fanger en, der er endnu større. Sker det, må den store fangst sættes fri igen.

Det kan en af foreningens tyske medlemmer, Christoph Schoofs, tale med om. Han fangede sidste år en stor laks på omkring 120 cm, som dog måtte sættes ud igen, fordi han tidligere havde hjemtaget et endda noget mindre eksemplar.

Apropos tyske medlemmer: dem har Sportsfiskerforeningen Vida efter hånden mange af blandt sine 400 medlemmer. Og så er der også de tyske fiskere, der kommer til åbredderne på et dagskort. En af dem var Jan Meves, der sammen med sin kammerat havde taget turen helt fra Hamborg for at være med til sæsonpremieren. Jan Mewes husker sidste år som et af sine bedste lystfisker-år. Da fangede han ved Lægan en laks på 87 cm og 5,5 kg.

- Det var min bedste fangst hidtil, fortæller han.

Mandag var han ude med snøren stort set samme sted. Dog uden seværdigt eller spisbart resultat.