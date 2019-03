Lystfiskerne er ude med snøren efter et nyt mødested

Medlemmerne af Sportsfiskerforeningen Vidå er på jagt efter et nyt samlingssted. Der er flere muligheder, men indtil videre ingen løsninger. Præmierne til de bedste fangster i 2018 gik til far og søn.

TØNDER: De befinder sig bedst ved å-bredderne med en fiskestang i hånden. Men de omkring 250 medlemmer af Sportsfiskerforeningen Vidå i Tønder kunne også godt tænke sig at have et samlingssted, når det ikke lige er fiskeriet, der trækker.

Et klublokale, eller måske endda et klubhus, var således det centrale emne på årets generalforsamling. Lige nu holder foreningen til i et mødelokale i Medborgerhuset. Det er dog ikke en tilfredsstillende løsning.

Lystfiskerne har brug for et sted, hvor der kan låses - og så må stedet også gerne inkludere et lille værksted. Men huslejen må omvendt heller ikke være for høj.

Bådklubben Lægans klubhus i en udvidet udgave har været nævnt som en mulighed, og på generalforsamlingen blev også Visemøllen i Tønder nævnt. Møllen bruges primært kun i forbindelse med den årlige Tønder Festival. Naturvejleder Hans Tonnesen, der er aktivt medlem i foreningen, fik her til opgave at fortsætte dialogen med kommunen.