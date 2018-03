Lystfiskere fik ny formand på krogen

I alt blev der i Vidåens vande i 2017 fanget 144 laks, hvoraf 104 er genudsat. De tilsvarende tal for 2016 var 39/91, i alt 130 styk.

- Allerede efter en måneds forløb var den "store" kvote på 30 laks opfisket (laks over 75 cm). Gennemsnitsvægten på de hjemtagne fisk lå på knap 8 kg, hvilket er meget tilfredsstillende især i betragtning af, at den største registrerede laks i 2016 blot vejede 7,5 kg, sagde Jens Christian Lund.

I sin sidste formandsberetning kunne Jens Christian Lund se tilbage på et godt fiskeår og en forening i god udvikling.

TØNDER: De knap 400 medlemmer af Sportsfiskerforeningen Vidå i Tønder har fået ny formand. Efter 26 år i spidsen for foreningen takkede Jens Christian Lund, Bylderup, af, og blev på årets generalforsamling efterfulgt af 36-årige Torben Kjær, Tønder. Den nye formand ved, hvad han går ind i. Han er både en særdeles aktiv lystfisker og har været med i bestyrelsen de seneste to år.

Her kort før sæsonstart har foreningen tæt på 400 medlemmer, hvilket er en klar fremgang i forhold til 2016.

Følgende fik præmier for de bedste fangster i 2017:Hans Jørgen Koch, laks, 10,5 kg Knud Knudsen, laks 10,4 kg Hans Christiansen, havørred, 7,5 kg Nead Dedusic, havørred, 3,0 kg Jonas Borum, junior, gedde, 6,1 kg Per Iwersen, gedde, 4,1 kg

Stigende bestand

Siden laksekvoterne blev indført for knap 10 år siden, har laksefangsterne været konstant stigende.

- Og meget tyder på, at denne gode udvikling vil fortsætte. I den forbindelse er det vigtigt at huske på, at de mange laks i åerne ikke kommer af sig selv, påpeger Jens Christian Lund.

Foreningens vandplejeudvalg udsætter hvert år sammen med frivillige hjælpere et stort antal laks (og havørreder). De udsatte laks stammer fra Dansk laksecenter i Skjern. Disse fisk er hidtil blevet betalt af foreningens egen lomme, men fra og med indeværende år er "Vidå" kommet med i laksehandlingsplanerne.

- Det betyder, at vi ikke mere selv skal betale for de udsatte laks, og dette vil selvfølgelig have en positiv indflydelse på foreningens økonomi, forklarede den afgående formand.

De gode laksefangster har haft en positiv indflydelse på foreningens medlemstal. I 2017 kom mange nye medlemmer fra både nord og syd for grænsen til.

- Her kort før sæsonstart (16. april. red.) har foreningen tæt på 400 medlemmer, hvilket er en klar fremgang i forhold til 2016, siger Jens Christian Lund.