Lyssky personer gik efter dyre lamper

TØNDER: Det er sket mange gange før, og nu var det lige ved at ske igen.

Natten til torsdag forsøgte to mænd at stjæle dyre udendørslamper ved en villa på Ved Slotsbanken i Tønder. Et vidne så de to ukendte personer i aktion kort før klokken 3 og slog alarm. Da de to mænd realiserede, at de var blevet opdaget, løb de fra stedet og forsvandt.

Der foreligger kun en sparsom beskrivelse af dem. Således var den ene iførte en sort hættetrøje, mens den anden var iført lyseblå joggingbukser og ligeledes en hættetrøje.

De to lamper, som mændene havde udset sig, var af mærket PH med en anslået værdi på mellem 12.000 og 14.000 kroner, oplyser politiet.