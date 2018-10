Lyserød succes i spraglet motionstøj

Lyserød lørdag

På "Lyserød lørdag" går virksomheder, frivillige og foreninger over hele landet sammen for at støtte brystkræftsagen, som Kræftens Bekæmpelse står bag.



Sidste år var over 200 byer hyllet ind i lyserødt, og flere end 8000 frivillige og erhverv deltog. Kampagnen indbragte samlet mere end 5 millioner kroner.



Kilde: Kræftens Bekæmpelse