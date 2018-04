Lyn slog ned i parcelhusområde

Mandag morgens uvejr ind over Tønder skabte problemer med vand i kælderen på blandt andet Kongevej. I boligområdet Viben slog lynet ned i et parcelhus.

TØNDER: Mandag morgen og formiddag blev Tønder by ramt af et kraftigt uvejr med lyn, torden og skybrud. Det værst ramte område var parcelhuskvarteret Viben i byens vestlige udkant. Her slog lynet ned i et hus. Det var så voldsomt, at el-kontakterne bogstaveligt talt blev blæst ud af væggen.

Beboerne var hjemme, da det skete, og var efterfølgende så chokerede over oplevelsen, at de ikke havde overskud til at tale med avisen om deres oplevelse.

Også i nabohuset blev dele af det elektriske system ødelagt.

I løbet af bare en time faldt der 50 millimeter nedbør i netop dette område. Dermed er der tale om det decideret skybrud.

Kort før middag meddelte DMI, at der blev målt mere end 15 millimeter nedbør på 30 minutter ved tre nedbørsstationer i Tønder. Det er netop, hvad der kræves, for at der er tale om skybrud.