LAKOLK: Flyvevåbnets arbejdshest - Luftens Land Rover.

Kært barn har mange navne, det gælder også for Forsvarets tungeste flyvende fugl, Lockheed C-130 Hercules-flyvene.

De starter og lander med jævne mellemrum på Rømø, og nu sker det igen.

På onsdag den 10. juli i tidsrummet fra 12 til 16 har Flyvevåbnet søgt og fået tilladelse til at gennemføre en øvelse.

Den var oprindelig planlagt til marts i år, men måtte dengang aflyses med kort varsel.

- Flyene skal bruges til noget andet. Det kunne for eksempel være, at man skal have fløjet forsyninger til Irak. Men vi bestiller en ny tid og kommer igen. Det er super relevant for os at træne på Rømø, forklarede pressechef Morten Jensen fra Flyvestation Aalborg ved den lejlighed.