Hver dag året rundt bliver mennesker udsat for snyd og bedrageri begået med stjålne kreditkort, aflurede koder og misbrug af identitet. 26-årige Louise Møller blev udsat for NemID-bedrageri - begået af hendes egen mand.

TØNDER: De sidste 10 år har der været en voldsom stigning i antallet af anmeldelser om bedrageri. Sidste år blev der indgivet 44.550 anmeldelser om bedrageri til politiet - for 10 år siden var tallet 7053, viser tal fra Danmarks Statistik. Det er en seksdobling siden 2007. Dermed indgives der 122 anmeldelser om bedrageri - hver dag året rundt. Også personer i Tønder Kommune udsættes for bedrageri. Senest har 26-årige Louise Møller på egen krop erfaret, hvad det vil sige at blive bedraget. Den 28. marts i år opdagede hun, at hendes mand havde afluret hendes kode til NemID, som var blevet misbrugt til at optaget mindst fire kviklån i hendes navn. Hun kendte ikke til lånene, og pengene blev overført til hendes mands konto. At der blev indgivet 44.550 anmeldelser om bedrageri sidste år overrasker hende. - Det er mange. Jeg er helt chokeret over, hvor overdrevet voldsomt et tal, det er, siger Louise Møller, der har anmeldt manden for bedrageri.

Økonomisk kriminalitet Der har været en voldsom stigning i sager om økonomisk kriminalitet, viser politiet statistik. I 2007 blev der på landsplan indgivet 12.867 anmeldelser - 10 år senere i 2017 - var tallet steget til 49.532.



Herunder kan man se udviklingen i anmeldelser i Tønder Kommune:



2007: 49



2008: 58



2009: 80



2010: 57



2011: 90



2012: 145



2013: 145



2014: 149



2015: 234



2016: 199



2017: 146

Økonomisk dækning Hos Det Kriminalpræventive Råd er man ikke ubekendt med fænomenet. Men misbrug af en hustrus NemID har man ikke store erfaringer med. Analytiker hos Det Kriminalpræventive Råd, Jon Elbek, fortæller, at bedrageri som oftest gælder svindel med betalingskort, afluring af koder til betalingskort og at bedrageri også gælder, når man har betalt på et usikkert site, og ens koder vedrørende transaktionen efterfølgende bliver misbrugt. Men snyd med en ægtefælles NemID forekommer - heldigvis - ikke så tit. - Det er første gang, jeg hører om det, siger Jon Elbek og fortsætter: - Det mest almindelige er, at det er enkelte oplysninger, der misbruges. De økonomiske tab dækker forsikringen eller banken som regel for, men den psykiske del, kan man ikke få erstatning for, og det kan opleves meget ubehagelig og grænseoverskridende for den enkelte.