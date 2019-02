Lottomillioner på vej til Tønderborger

TØNDER KOMMUNE: Der er to lottomillioner på vej til en heldig, lokal vinder. Lørdagens lottotrækning gav nemlig en samlet gevinst på seks millioner kroner, som deles af tre spillere - og én af de tre er bosiddende i Tønder Kommune.

De to millioner kroner er vundet på et såkaldt Plus-abonnement, fortæller pressekonsulent Camilla Cornelius fra Danske Spil:

- Kundecentret har haft fat i vinderen, som har spillet med et Plus-abonnement. Det betyder, at man som kunde kan sætte systemet op til at give besked, om man har vundet - men vi ser af og til også, at nogle spillere ikke lige tjekker deres email og så bliver ringet op af kundecentret med en god nyhed.

De øvrige to vindere af 1. præmiepuljen er fra henholdsvis Næstved og Lolland. Samtidigt blev en anden sønderjyde også lottomillionær lørdag.

En vinder fra Haderslev kan nemlig sætte en million ind på kontoen, fordi vedkommende vandt på Lottos "Millionærgaranti". Det er en præmie, som hver uge udtrækkes blandt alle spillere - uanset hvor mange rigtige tal, der var på kuponen.

186.000 danske lottospillere er - ligesom den lokale vinder - med i Lotto Plus.