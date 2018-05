Lopper for et godt formål

- Indtægterne går ubeskåret til drift samt reparationer på bygningerne, som vi gerne vil holde i stand. Den langsigtede plan er, at vi gerne vil gøre Sejerslevgaard til et sted, hvor vi kan afholde kurser i restaurering af gamle bygninger, og i forhold til det samarbejder vi allerede med steder som Center for Bygningsbevaring i Raadvad nær København samt Hverringe Gods ved Kerteminde, forklarer hun.

- Som venneforening er det femte gang, vi afholder et loppemarked. Alle effekterne kommer fra lokale donationer, men vi har blandt andet også fået en del effekter fra et dødsbo, forklarer hun og fortsætter:

SDR. SEJERSLEV: Planerne er helt klare: Den fredede Sejerslevgaard skal bevares - og står det til foreningen Sejerslevgaards Venner, så er der ikke mangel på fremtidsplaner for stedet. Men pengene skal foreningen selv finde, og det er baggrunden for lørdagens loppemarked, hvorfra overskuddet går ubeskåret til drift og reparationer.

Betydningsfuld støtte

For Andreas Andresen er Sejerslevgaard noget helt særligt, for han er nemlig født her, og har en lang historie med gården, der indtil Pernille Bejer købte stedet, var i familiens eje. Andreas bidrager til foreningen med sin store viden om Sejerslevgaard, og er samtidigt godt tilfreds med, at der er gode fremtidsudsigter for stedet, der kan dateres tilbage til 1600-tallet.

- Vi er enormt glade for foreningen. Min storebror havde huset indtil han døde for ni år siden. Vi valgte at sælge ejendommen, og Pernille købte den så. Det er spændende at være en del af de visioner, som Pernille og foreningen har for stedet, forklarer han.