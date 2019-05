Loppemarked i Hjerpsted blev igen et tilløbsstykke

Kasserer Ove Nissen og Peter Krog kunne godt blive enige om, at loppemarkedet i Vennelyst har indbragt omkring 50.000 kroner. Lørdag var der rigtigt mange mennesker og godt med salg, fortæller de. Pengene skal bruges på renovering af skorstenen og de to arkengaffer, hvoraf det ene ses over hoveddøren. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Endnu en gang er det lykkedes for Forsamlingshuset Vennelyst at sætte Hjerpsted på landkortet. Weekendens loppemarked indbringer mindst 50.000 kroner, der skal bruges til renovering af forsamlingshuset.

HJERPSTED: Alt har været, som det plejer at være, når folkene bag Forsamlingshuset Vennelyst i Hjerpsted sætter alle sejl til, for at sælge ud af de mange effekter, der er blevet indsamlet gennem året. Og sådan har det skam også været denne gang. Mens dråberne søndag stille og roligt begyndte at falde over forsamlingshuset og de mange møbler, der stod opmagasineret uden for den gamle gård, der kan dateres tilbage til 1848, begyndte det at tynde ud mellem gæsterne. Men det gjorde skam heller ikke noget. - Der har været mange mennesker og god handel, noterer kasser i Forsamlingshuset Vennelyst, Ove Nissen. Lørdag formiddag stod der som vanligt et halvt hundrede mennesker i kø, da døren til årets lopper blev slået op. Og siden er det gået slag i slag.

Der var søndag stadig masser af kniplepinde at komme efter. De hvide til venstre er drejet i ben og koster cirka 100 kroner, mens dem i træ er noget billigere og fås til halv pris. Hånden tilhører i øvrigt Lissi Nissen.

Verner Panton Blandt årets attraktive effekter var en Verner Panton standerlampe med hvid skærm, der gik for 1000 kroner. Desuden var fire 70-80 år gamle bænk, der i mange år var siddemøblet i forsamlingshuset, også revet væk. Hvad skal gæster i forsamlingshuset så sidde på? - Vi har da stole, der er polstrede. Folk gider da ikke længere sidde på træbænke, lyder det kvikt fra Ove Nissen. Efter i mange år at have været en del af juniorafdelingen, var Peter Krog blev forfremmet til seniorsælger. Han var ikke bleg for at afsløre, at lørdagens handel havde indbragt 40.000 kroner, mens søndag blev noget mere afdæmpet med et salg omkring 10.000 kroner.

Der var søndag over middag ved at være langt mellem gæsterne. Lørdagen havde til gengæld været både tralv og indbringende for Forsamlingshuset Vennelyst i Hjerpsted.

Det bedste gemmes Det store spørgsmål er så, om Ove Nissen er tilfreds med det store arbejde, de 15-20 frivillige har lagt i loppemarkedet og det deraf følgende salg? - Vi er altid tilfredse. Årets omsætning går ubeskåret til at renovere forsamlingshuset. Skorstenen og de to kviste, der retligt hedder arkengaf, skal have en kærlig hånd. Selv om der blev solgt en masse effekter, bugnede både møbelopbevaringen og stuerne med service og tøj indendøre. I løbet af ugen får diverse velgørende foreninger mulighed for at hente af de overskydende ting kvit og frit, mens andet køres på genbrugspladsen. - Det bedste gemmer vi til næste år, lyder det fra Ove Nissen. Og så er ringen sluttet, og de første effekter allerede klar til næste års loppemarked i forsamlingshuset i Hjerpsted.

De overskydende effekter gives bort - og de allerbedste bliver gemt til næste års loppemarked i Vennelyst.