Lokalt band styrer mod nye højder

Bookingen kommer oven i en allerede spændende sommerplan for det lokale band. De banker fortsat på til Tønder Festivals program, og kan i årets festivaluge opleves flere gange på Hagge's, mens Kasper Buch og co. inden da også er aktuelle på Made in Esbjerg.

- Da de først skrev til os, troede jeg, at vi skulle optræde udenfor festivalen, så de måtte lige fortælle mig to gange, at vi altså var på det officielle program, forklarer Kasper Buch og siger efter en kort pause:

TØNDER: Store navne som Nephew, Gnags, Rasmus Seebach og L.O.C. fører an på plakaten til årets Bork Festival, som i år også får et islæt fra Tønder på scenen. Det lokale band Southern Sound er nemlig på plakaten, og det er - ifølge forsanger Kasper Buch - første gang siden Jacob Dinesens gennembrud, at Tønders lokale musikscene er repræsenteret på festivalen.

- Da de først skrev til os, troede jeg, at vi skulle optræde udenfor festivalen, så de måtte lige fortælle mig to gange, at vi altså var på det officielle program. Det havde jeg slet ikke forventet.

Legat på vej

At Southern Sound om ikke så længe står overfor deres hidtil største koncert er dog blot én af flere nyheder fra det lokale band, som har fået god fart på kalenderen. Den stærke, lokale opbakning har nemlig også sat Kasper Buch og resten af Southern Sound - i form af Simon Nielsen, Preben Hultgren, Torben Ilsøe Nielsen og Maria Schulz - på en mere lokal plakat.

Local Night er nemlig tilbage i Schweizerhalle - et koncept, der begyndte som et tiltag, der skal give fremadstormende musiknavne et puf i den rigtige retning. Næste gang giver Local Night også de lokale talenter et økonomisk puf fremad, forklarer Kasper Buch:

- Palle (Tychsen, red.) fra Noldes Nabo bød ind med idéen om at uddele et legat. Han taler altid store idéer, så da Laura Mo for ikke så længe siden spillede her i Schweizerhalle, så endte det med, at hun sagde ja til at overrække legater på Local Night. At vi får et legat, ser jeg som en cadeau til det arbejde, vi gør. Der er en rigtig stor lokal opbakning til vores projekt i Southern Sound, og jeg er så enormt glad for den opbakning, vi møder alle vegne, afrunder han.

Local Night afholdes den 27. september, hvor tre lokale bands - Afternoon Brunch, Fools Paradise og Southern Sound er på plakaten.