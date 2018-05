Lokalråd kalder til fælles kamp mod master

De planlagte høje el-master gennem Tønder Kommune vil være ødelæggende for både landskabet og for lokalområdets turistattraktion. Derfor skal elkablerne i jorden, lyder kravet fra lokalrådet Sæd-Ubjerg, der opfordrer andre lokalråd langs den planlagte linjeføring om ligeledes at skrive høringssvar og gøre indsigelser.

- Vi har også sendt vores høringssvar til Tønder Kommunes tovholder for bosætning og landdistrikter med henblik på at få det lagt ud på "Infoland". Vi håber, det vil inspirere andre lokalråd til også at gøre indsigelser. Så står vi garanteret endnu stærkere, siger Lars Thomsen.

Ud over at protestere mod master, og altså i stedet kræve en kabelløsning, opfordrer lokalrådet også andre lokalsamfundet langs den planlagte linjeføring om at gøre modstand.

Sådan skriver lokalrådet Sæd-Ubjerg i et høringssvar til Energinets planer om at etablere en højspændingsledning tværs gennem Tønder Kommune og tæt forbi landsbysamfundet i Sæd. Indsigelsen er underskrevet af formand Hanne Frisk og næstformand Lars Thomsen.

SÆD: - Vi har et aktivt lokalråd, som med sine mange tiltag ihærdigt forsøger at vende befolkningsudviklingen, så vi får flere tilflyttere til Sæd. Store, høje elmaster vil være absolut ødelæggende for denne mulighed.

Energinet har planer om at opføre to 400 kilovolt luftledninger fra henholdsvis Idomlund ved Holstebro til Endrup (95 km) og fra Endrup til den dansk-tyske grænse sydøst for Tønder (75 km) og videre til Niebüll 15 km syd for grænsen.Projekterne er uafhængige af hinanden og godkendt af Folketinget og energiminister Lars Christian Lilleholt (V).Luftledningerne er beregnet til at koste hhv. 1,8 og 1,3 milliarder kroner og dermed 3.1 milliarder kroner i alt.En tilsvarende 420 kilovolt firedelt kabelløsning er anslået til at koste hhv. 4,9 og 3,8 milliarder kroner og dermed samlet 8,7 milliarder kroner.

Herlighedsværdi

I lokalrådets indsigelser peger Hanne Frisk og Lars Thomsen blandt andet på, at de planlagte master i det åbne landskab vil forringe områdets herlighedsværdi.

- Et stort aktiv for vores område er turist- og naturfænomenet Sort Sol, som trækker mange turister fra hele landet til vores lokalområde. Tønders nye vådområder syd for Tønder og vest for Sæd - Nørresøen - udgør et yndet overnatningssted for både stære og mange andre fuglearter. Elmasterne vil være ødelæggende, både for landskabet og for vores store turistattraktion. Derfor skal elkablerne i jorden, lyder kravet i høringssvaret.

Her fremføres også, at lokalsamfundet i Sæd i forvejen har over 30 store tyske vindmøller tæt på.

- Vi har accepteret yderligere seks store 150 meter høje vindmøller sydøst for Sæd mod en klækkelig økonomisk kompensation til udvikling af vores lokalsamfund. Således har de uerstattelige naturlandskabsværdier her i vores område været underlagt markante ændringer i de senere år. Vi afviser derfor tanken om yderligere forringelser gennem rejsning af elmaster, skriver lokalrådet.