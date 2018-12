Lokale lærere må gribe til magtanvendelse

96 gange siden skoleåret 2017/2018 begyndte, har medarbejdere på de lokale folkeskoler grebet til magtanvendelse over for elever. Formand for Tønder Lærerkreds kalder tallet voldsomt, mens kommunen holder øje med omfanget.

Tønder: Siden skoleåret 2017/2018 begyndte, har medarbejdere på de lokale folkeskoler 96 gange måtte gribe til magtanvendelse. Et begreb, der blandt andet dækker over fysisk fastholdelse af elever, og lærerkredsformand i Tønder, Henrik Jakobsen, er ikke begejstret. - Det, synes jeg, er voldsomt, fortæller formanden. - Jeg er overbevist om, at det kun er i yderste nødstilfælde, at vores kolleger griber til magtanvendelse. De er meget, meget bevidste om i dag, at det er grænseoverskridende at gøre, fortæller Henrik Jakobsen, der peger på, at eleverne på samme måde er bevidste om det grænseoverskridende i situationen, hvor en medarbejder må bruge fysisk magt. Lærerkredsformanden mener, der er flere årsager til, at medarbejderne må ty til magtanvendelse. - Jeg tror, det hænger sammen med en børnekultur, der ændrer sig - som er mere udfordrende. Som stiller større spørgsmål ved autoriteter, fortæller han. - Og så tror jeg også det er udtryk for, at vi har en del børn, der er anbragt i situationer, som de ikke kan magte, fordi det skoletilbud, vi presser dem ind i, ikke er gearet til dem - det er ikke møntet på deres særlige behov. Ifølge Henrik Jakobsen er elever med særlige behov noget, der bliver talt om i lærerkreds-regi. Han tror faktisk, at den største forbedring af lærernes arbejdsforhold kunne opnås ved at få sat ind i forhold til netop denne elevgruppe.

Magtanvendelse Fra starten af skoleåret 2017/2018 til sidst i november i år er der 96 gange blevet brugt magtanvendelse på folkeskolerne i Tønder Kommune. Flest tilfælde har der været på distriktsskolen i Toftlund:Distriktsskolen i Toftlund: 25 gange



Skærbæk Distriktsskole: 18 gange



Filialskolen i Bredebro: 15 gange



Høllevang: 10 gange



Filialskolen i Agerskov: 9 gange



Distriktsskolen i Løgumkloster: 8 gange



Tønder Grundskole: 4 gange



Filial Digeskolen: 3 gange



Tønder Overbygningsskole: 3 gange



Tønder Ungdomsskole: 1 gange



Kilde: JydskeVestkysten har fået opgørelsen fra Tønder Kommune. Magtanvendelse kan blandt andet være, at en medarbejder fysisk fastholder en elev.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard På distriktsskolen i Toftlund har der været anvendt magt af medarbejdere 25 gange i perioden. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

"Børn bliver uvenner" Lene Nørgaard, der er skolekonsulent, modtager og vurderer skolernes registreringer af magtanvendelse. - I et arbejdsmiljøperspektiv bør magtanvendelser ikke finde sted, men når de så alligevel finder sted, så er det vigtigt, at de kan håndteres på den rigtige måde. Fordi jeg tror ikke, vi kommer ud over dem. For børn bliver uvenner, og de slår hinanden med en rive, og så skal man som voksen ved Gud gribe ind, slår hun fast. Hun ser efter mønstre i skolernes indmeldinger og vurderer, om der er sager, der skal politianmeldes. - Vi holder også øje med det her på børnenes vegne. Vi vil gerne undgå, at der sker unødig magtanvendelse, fortæller hun. Hun vurderer umiddelbart, at der ikke er sket en udvikling med stigende eller faldende antal magtanvendelser. Først for få år siden begyndte man en egentlig registrering centralt. - Det vi sammen med vores skoler skal være opmærksomme på, det er: Er der en udvikling? Er der en bekymrende udvikling? Så det ene er, at dem, der har fingeren på pulsen, skal melde ind til os, og det andet er, at vi skal holde øje med det, fortæller skolechef Per Hansen.

Flest i Toftlund Hvis man dykker ned i de 96 magtanvendelser, så kan man se, at distriktsskolen i Toftlund tegner sig for flest tilfælde - 25 gange er der siden sommeren 2017 brugt magtanvendelse på adressen. Tønder Kommune er ikke dykket dybere ned i dette tal, men Lene Nørgaard har set skolens beskrivelser af episoderne. - Det kan da godt være, at det antal giver anledning til, at man kan se et mønster, men når vi har kigget på hver enkel beskrivelse, så ser det ud som om, de er i orden, fortæller skolekonsulenten. - Det var bekymrende, hvis det man kunne se, at det var én voksen, der til stadighed så sig nødsaget til at gøre det her. Men det er ikke tilfældet, slår hun fast.