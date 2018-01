Lokale kræfter arbejder for Stinnes genopstandelse

Træskulpturen "Stinne mæ æ bibel", der er i mange år stod centralt placeret på markedspladsen i Løgumkloster til ære for en troende kvinde, har måttet bukke under for tidens tand. En lokal gruppe arbejder for at skabe midler til en ny skulptur i en mere langtidsholdbar udgave.

LØGUMKLOSTER: På husmuren i Vestergade 21 i Løgumkloster ses skiltet med inskriptionen "Her boede Kjestine Andersen - Stinne mæ æ bibel...". På markedspladsen over for huset stod i mange år træskulpturen, der viste en ældre kvinde med en bog. Skulpturen var udført af Tinglev-træskæreren Frederik Grube. Men "Stinne mæ æ Bibel" står ikke længere, hvor hun stod. Faktisk findes hun ikke mere sådan, som mange husker hende. - Hun findes kun i brudstykker. Hun kunne ikke mere, fortæller Johann Sørensen, Øster Højst. Han har i mange år været en slags værge for Stinne. Når der var Klostermærken og nytår, hentede han hende hjem og foretog nødvendige vedligehold og reparationer. Men til sidst var skulpturens tilstand så dårlig, at den hverken kunne reddes eller repareres. Men al håb for Stinne-tilhængere er ikke ude.

En ny skulptur udført i bronze vil koste omkring 300.000 kroner. Vi har samlet nogle penge, men det beløb kan vi ikke løfte. Karl Ove Jepsen, medlem af Løgumkloster Borgerforenings bestyrelse, Løgumkloster

Stabil løsning For to år siden satte en arbejdsgruppe under Løgumkloster Borgerforening sig for at rejse det økonomiske grundlag for en ny skulptur i langtidsholdbart, stabilt materiale. En af gruppens medlemmer, Karl Ove Jepsen, siger, at man er godt på vej. - En ny skulptur udført i bronze vil koste omkring 300.000 kroner. Vi har samlet nogle penge, men det beløb kan vi ikke løfte. Vi vil derfor søge fonde. Næste skridt bliver en ansøgning til Carlsberg Fonden, som vi vil præsentere for ideen, siger Karl Ove Jepsen. Han er helt på det rene med, at fonden i givet fald vil udpege den kunstner, der skal udføre skulpturen. Men skulle fondsbestyrelsen spørge, hvem arbejdsgruppe kunne tænke sig, vil svaret lyde Jens Galschiøt.

Godt øje til Galschiøt Jens Galschiøt stod i 2016 bag den opsigtsvækkende udstillingen "Galschiøt og Gud" på museet Holmen i Løgumkloster. Hvis det ender med den løsning, bliver Ena Skræp Pedersen, Løgumkloster, mere end glad. Hun huser netop nu de sørgelige rester af træskulpturen og har helt opgivet håbet om, at den kan vende tilbage til markedspladsen. - Men jeg vil gerne arbejde for en bronzeløsning. Jeg har været i Odense og set Galschiøts udgave af H. C. Andersen, der sidder på en bænk. Hvis vi kan få noget tilsvarende ville det være fantastisk, siger Ena Pedersen.