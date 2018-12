De lokale kandidater ved det kommende folketingsvalg regner med, at udlændinge bliver et af valgets store temaer. Flere tror også, at klimaet kommer i fokus.

Tønder: Det folketingsvalg som venter i 2019 kommer til at handle om flygtninge og udlændinge. I hvert fald hvis man spørger de lokale kandidater. Hele otte ud af ni kandidater vurderer, at udlændinge/flygtninge kommer til at at være et af valgets tre største temaer i en rundspørge, som Jydskevestkysten Tønder har foretaget.

Nogle hilser valgemnet velkommen, mens andre begræder det.

- For mig at se bliver udlændingespørgsmålet igen et emne som vil stå højt på dagsordenen og med rette, skriver Claus Hansen, der stiller op for Liberal Alliance.

Niels Sjøberg, der stiller op for Radikale Venstre, har følgende vurdering:

- Jeg tror regeringen får held til at sætte flygtninge, indvandrere og skatter på dagsordenen. Hvor der lægges vægt på frygt for fremmede og store skattelettelser.

Ditte Madvig Evald fra Alternativet mener emnet i højere grad handler om følelser end om realiteter.

- Vi har brug for at få noget menneskelighed og fornuft ind i den debat, så den rent faktisk svarer det der sker, og ikke til det, vi frygter der sker, skriver hun.