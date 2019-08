Lokale håndværkere går sammen om køb af forsamlingshus

Med et bud på 90.000 kroner overtager seks lokale håndværkere Højer Hus på Ballumvej. Planen er at videreføre stedet som lokalt fest- og samlingssted.

- Vi var bekymret for, hvad der skulle ske. Derfor valgte vi at byde ind med en projektbeskrivelse. Højer er en lille by, hvor vi arbejder sammen. Vi synes, at byen fortsat har brug for et sted, hvor man kan samles, og hvor der kan holdes fester, siger Keld Nielsen, Højer, der er medarbejder af møbelfabrikken M. Schack Engel A/S.

Med et bud på 90.000 kroner har seks lokale håndværkere og forretningsfolk sikret sig Højers historiske forsamlingshus på Ballumvej. Planen er at videreføre stedet som Højer fest- og samlingssted.

Højer Hus på Ballumvej 10 i Højer er opført i 1925. Ifølge BBR-registret rummer bygningen i alt 403 kvadratmeter på to plan. I stueetagen befinder sig to sale med plads til henholdsvis 100 og 40 personer. Derudover er der køkken og toilet.På første sal er der en lejlighed.Højer Hus ligger på en 602 kvadratmeter stor grund, og til ejendommen hører også en større terrasse.Den offentlige ejendomsvurdering er 610.000 kroner.

Glad formand

At det er lokale folk, der overtager huset og agter at videreføre det som samlingssted, glæder formanden for Højer Hus, Stinne Andersen.

- Der var flere bud, og der var også bud, der lå højere end den pris, huset nu bliver solgt for. Vi valgte det bedste projekt frem for det højeste bud, siger Stinne Andersen.

De nye ejere overtager huset pr. 1. september. Ifølge Keld Nielsen kan de nuværende aktiviteter, der er i huset, fortsætte. Den nye ejerkreds har planer om en modernisering, ikke mindst for at reducere energiforbruget. Desuden skal køkkenet udvides, så det bliver attraktivt at lave mad på stedet. Og så er det planen at sætte lejligheden på første sal i stand.

På mandag mødes de nye ejere for at drøfte den nærmeste fremtid, herunder også den kommende driftsform.

- Vi stifter en eller anden form for selskab, måske et ApS, og så håber vi på, at der måske kan dannes en støtteforening for huset ude i byen, siger Keld Nielsen.