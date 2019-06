Lokale donationer på 100.000 kroner sikrer opera i Tønder

Lokale donationer på sammenlagt 100.000 kroner muliggør nu, at Det Kongelige Teater lægger vejen forbi Tønder, for at give op mod 2000 tilhørere en operaoplevelse i Skulpturhaven den 9. august. Arkivfoto

Takket være lokale donationer, er det lykkedes at sikre besøg af Det Kongelige Teater. Den 9. august opføres der opera under åben himmel i Skulpturhaven i Tønder. Formand forventer over 2000 tilskuere til det gratis arrangement.

TØNDER: Operaelskere kan godt begynde at glæde sig. Tønder får besøg af Det Kongelige Teater, der vil opføre to timers opera i Skulpturhaven, der ligger mellem Amtmandens palæ, Mølledammen og Hostrups Hotel. At operaen ville komme forbi, var dog ingenlunde en selvfølge. Det er kun lykkedes på grund af massiv, lokal økonomisk opbakning. Tønder Teater står som arrangør af arrangementet, men uden sponsorstøtte fra Tønder Kommune, Tønder Festival Fond, Kulturelt Forum, Sydbank og "Højt til Himlen" - som giver en kulturpris på 10.000 kroner videre til operaen - kunne arrangementet ikke gennemføres. - Det er fantastisk, at når muligheden byder sig, at der så er så stor lokal opbakning, siger Palle Guldbrandsen, der er formand både for Tønder Teaterforening og for opera-styregruppen.

Det er fantastisk, at når muligheden byder sig, at der så er så stor lokal opbakning. Palle Guldbrandsen, formand for Tønder Teaterforening og for opera-styregruppen, om økonomisk opbakning

Foto: Foto: Hans Chr. Gabelgaard Den Kongelige Ballet har også gæstet Tønder et par gange. Første gang måtte arrangementet dog aflyses, da der faldt lidt regn. Året efter blev begivenheden gentaget i Schackenborg Slots have på en fantastisk smuk sommerdag. Arkivfoto

2000 tilskuere Det Kongelige Teaters operasangere vil fremføre højdepunkter fra operaens verden - programmet ligger ikke helt fast endnu, men tanken er, at sangerne vil fremføre værker, som ikke kræver nogen form for forhåndskendskab til opera. Man skal kun komme i sommerstemning og nyde de verdenskendte sange og toner. Apropos toner, så vil Det Kongelige Teater benytter sig af den lokale Henrik Schouws unikke digitale koncertflygel. Palle Guldbrandsen forventer, at op mod 2000 tilskuere fra nær og fjern vil overvære operaen i Skulpturhaven. Her vil de kunne nyde en medbragt madkurv på et tæppe eller medbragte festivalstole. Og skulle vejret ikke vise sig fra sin bedste side, så skal det være rigtig slemt før arrangementet bliver aflyst, som det blev med Den Kongelige Ballet ved Schackenborg Slot for få år siden. - Musikerne optræder på en overdækket scene, konstaterer Guldbrandsen.

Kulturpris Selve besøget af Det Kongelige Teater koster cirka 70.000 kroner. Udgiften til at afholde hele arrangementet, løber op i cirka 100.000 kroner, og hvis ikke de lokale virksomheder og foreninger havde været så generøse, havde det aldrig kunnet lade sig gøre at gennemføre det musikalske besøg, fortæller styregruppens formand. Det er ovenikøbet på kort tid lykkedes at få tilsagn fra flere sider. Det var Tønder Kommune, der banede vejen, fortæller Guldbrandsen, der med sine egne ord er "rørt" over, at det lokale egnsspil "Højt til Himlen" har givet sidste års kulturpris videre til operabesøget. - På den måde kommer prisen alle til gavn. Det er jeg faktisk rørt over, siger Palle Guldbrandsen. Der er fri adgang til koncerten, men man skal på forhånd hente en gratis billet eller adgangstegn. Billetten indeholder også forskellige praktiske informationer. Fra midten af juli kan man hente billetten i Sydbank, Kvickly, Skærbæk Fritidscenter, på Toftlund Bibliotek, samt på Hostrups Hotel. Det Kongelige Teaters besøg finder sted den 9. august klokken 18 til 20.