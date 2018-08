Akademikerprisen blev uddelt første gang i 2015, og formålet er at sætte fokus på de job- og vækstmuligheder, der er i at ansætte akademikere i små og mellemstore virksomheder.

En analyse fra Akademikernes A-kasse og Djøf viser, at ansættelsen af en akademiker skaber flere arbejdspladser, mere vækst og større overlevelseschance for den enkelte virksomhed.En virksomhed, der ansætter sin første akademiker, vil efter tre år have i gennemsnit 4,5 flere ansatte end virksomheder, der ikke ansætter en akademiker. På tre år vokser værdien af virksomheden med 38 procent sammenlignet med virksomheder, der ikke ansætter en akademiker.

- "Retaps tre grundlæggere har udviklet en genanvendelig og miljøvenlig flaske, som har vundet flere designpriser. Samspillet i Retap mellem højtuddannede, HK'ere og faglærte/ufaglærte har givet et bredere perspektiv, ny inspiration og åbnet op for andre kundegrupper, som har været afgørende for Retaps succes. Ansættelsen af en cand. merc-produktchef har givet dem en indsigt i iscenesættelsen af deres produkter, og dette har betydet udarbejdelsen af et helt nyt udtryk for virksomheden," lyder det.

Begrundelsen for, at Retap, der producerer vandflasker i glas, er med i finaledysten, er ifølge en pressemeddelelse:

Jacobsen med

Også Jacobsen Møbler, med beliggenhed i Aabenraa, men ejet af de to tøndringer, Stig og Malene Jacobsen, er at finde i feltet.

Efter at have brudt med Møbelhuset i Tønders gågade for fem år siden, opbyggede ægteparret Stig og Malene Jacobsen forretningen i Aabenraa.

"Møbelforretningen er gået fra at være en fysisk butik til nu også at være online med et større sortiment. Ejeren valgte at bryde med normen i små møbelvirksomheder og ansætte en person med speciale i international virksomhedskommunikation, som tilførte ny viden og eksekverede på ledelsens strategier, og frigav dermed ejerens tid til at fokusere på den overordnede vækst", fremgår det af meddelelsen, hvor sidste deltager også præsenteres. Det er fynske Viemose-Driboga, der er at finde i gartneribranchen.

Akademikerprisen 2018 uddeles den 29. oktober ved en stor fest på Nationalmuseet. Med prisen følger 100.000 kroner.