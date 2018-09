Lokal virksomhed kæmper mod diabetes

Profound Actives Europe fra Toftlund har løftet sløret for et nyt danskudviklet produkt, der kan bruges til at behandle Type 2-diabetes. Det har nu indbragt den lokale virksomhed en iværksætterpris.

TOFTLUND: Profound Actives Europe i Toftlund kan nu kalde sig prisvinder, efter det for nylig blev til en sejr i kategorien "Best Presenters" ved European Food Venture Forum i Aarhus. Her har virksomheden været oppe mod 400 andre virksomheder, og endte med at vinde med sit eget produkt. Toftlund-virksomheden er distributør af råvarer som urteekstrakter og råvarer til fødevare- og kosttilskudsindustrien, og har på få år udviklet sig fra iværksættervirksomhed til prisvinder. Men Profound Actives Europe er ikke blot en distributør - de vil også gerne udvikle nye produkter. Og det er netop sådan et produkt, som medstifter Randi Søndergaard og resten af holdet forleden sejrede med: - Vi vandt konkurrencen med Cafestol, som er vores nye behandlingsmiddel eller ingrediens, om man vil, til behandling af Type 2-diabetes. Det er udviklet af forskere på Aarhus Universitet, og er tænkt som en ingrediens, der kan bruges i kosttilskud, i fødevarer til særlig medicinsk ernæring samt til farmaceutisk anvendelse, forklarer hun.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Profound Actives Europes hovedforretning fra Toftlund er i øjeblikket at distribuere råvarer indenfor fødevareindustrien. Men man håber på sigt, at de egenudviklede produkter kan tage over. Foto: Hans Chr. Gabelgaard