Lokal portrætmaler fik superdebut i TV-program

Hun stillede op, og regnede ikke med at gå videre, men nu er Lena Klinge Rasmussen videre i konkurrencen om at blive landets bedste portrætmaler. Roserne er skyllet ind over den unge portrætmaler fra Abild efter tirsdagens program på DR.

Tirsdagens udfordring til portrætmalerne var, at de hver især fik fire timer til at portrættere en kendt dansker, som først blev afsløret for de håbefulde kunstnere lige inden stopuret blev sat i gang. Mens det ene hold skulle portrættere sanger, sangskriver og skuespiller Jimmy Jørgensen, så fik Lena Klinge Rasmussens gruppe til opgave at portrættere skuespilleren Bodil Jørgensen.

Lena Klinge Rasmussen er én af i alt 24 håbefulde portrætmalere, der deltager i DR-programmet.I de første fire programmer stiller seks kunstnere hver gang op - og to går videre til semifinalerne.Lena har malet i lidt over syv år, og er fast besluttet på, at kunsten skal være hendes levevej.Hvis du ikke så det første afsnit af konkurrencen, så kan du finde det online på www.bit.ly/2SIWz0N Du kan også se mere til Lena Klinge Rasmussens malerier på instagram @lenaklinge og på www.lenaklinge.dk

Over 1000 nye følgere

Tirsdagens optræden på TV har også givet et ganske målbart resultat på Lenas Instagram-konto. Over 1000 nye følgere er dukket op alene tirsdag aften og onsdag formiddag:

- Jeg fik over 1000 nye følgere efter programmet, så det er vist okay. Det var en super oplevelse at være med til, og jeg må sige, at det virkelig var en dobbelt sejr for mig, at Bodil Jørgensen valgte mit billede. Jeg blev bare så mega glad, da hun valgte det. Det betyder utroligt meget for mig, at hun kunne lide det, forklarer Lena Klinge Rasmussen.

Selvom telefonen gløder, så er Lena allerede på vej videre til næste opgave. Onsdag er der nemlig første skoledag på det højskoleophold på Krabbesholm Højskole i Skive, som hun nu starter ud på. Det kommende halve år har hun valgt at satse fuldt ud på kunsten.

Hvordan det går Lena Klinge Rasmussen i konkurrencens videre forløb, kan du se, når sæsonens femte afsnit af "Danmarks bedste portrætmaler" løber over skærmen tirsdag den 5. februar.