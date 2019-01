I februar kan man på Tønder Bibliotek se malerier udført af Birthe Høeg. Efter hun blev ramt af en hjerneskade, har hun lært at bruge kunsten til at udtrykke sig på.

- Som følge af hjerneskaden mistede hun en stor del af sit sprog, så malerierne er en rigtig god måde for hende at udtrykke sig på, og det giver hende livskvalitet, siger Mette Tarp.

Det er en kæmpe sejr for dem at kunne arbejde sig op til at få en udstilling. De laver selv kunsten, og det, at det bliver udstillet, er med til at øge deres selvværd.

Glad for samarbejde

Malerierne, der er med i udstillingen, har Birthe Høeg arbejdet på i fire år. Det er særligt stilarterne abstrakt, kubistisk, naturalistisk og naivisme, som hun har dyrket.

- Det er en kæmpe sejr for dem at kunne arbejde sig op til at få en udstilling. De laver selv kunsten, og det, at det bliver udstillet, er med til at øge deres selvværd, siger Mette Tarp.

Det er ikke første gang, at en elev fra voksen specialtilrettelagt undervisning får lov til at udstille malerier på Tønder Bibliotek. På biblioteket er man glad for det samarbejdet, som man har med eleverne.

- Vi mener ikke, at en tur på biblioteket nødvendigvis behøver at være synonym med bøger. Vi vil derimod gerne være et talerør for kulturen og være et kulturhus for borgerne og vise, at vi har mange aktører inden for kultur her i Tønder Kommune, siger Pia Kristensen fra Tønder Bibliotek.