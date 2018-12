Lokal kunstner slår dørene op

Dagene mellem jul og nytår skal være mere og noget andet end familiesammenkomster og julefrokoster. I Jejsing er det i øjeblikket muligt for de kunstinteresserede at få et frikvarter fra juleræset, for her har Jørgen Rosengaard valgt at holde åbent hus i sit atelier.

JEJSING: Værker og eksperimenter står linet op side om side i atelieret hos Jørgen Rosengaard - og julepause er der ikke de store tegn på. Normalt er det travle atelier på Kærvej Jørgen Rosengaards helt eget domæne, men engang imellem slår kunstneren fra Jejsing dørene op for alle interesserede.

Normalt sker det i påsken, men i år prøver han at gøre åbent hus, eller åbent atelier om man vil, til noget anderledes. Den lokale kunstner vil gerne give juledagene et kunstnerisk indspark.

Arrangementet er muligheden for at få et kig ind i det atelier, der gennem knap 11 år har været basen for Rosengaards kunstneriske virke. Og som gæst kan du faktisk også selv prøve kræfter med kunsten her i dagene mellem jul og nytår. For som Jørgen Rosengaard selv udlægger det, så skulle der ske noget nyt:

- Ideen til, at jeg holder åbent atelier lige nu, begyndte med tanken om, at folk jo alligevel er hjemme til jul. Så jeg sendte invitationer ud, og det gav straks en del positive tilbagemeldinger. Mange sagde, at det var en fantastisk idé. Så nu står vi her. Det hele er lidt spontant, men sådan skal det være, griner han.

I det hele taget er det vigtigt for Jørgen Rosengaard at åbne op for stedet, hvor det hele sker:

- Jeg har det sådan, at jeg gerne åbner op. Når man køber et værk til x antal tusinde kroner, så vil man jo også gerne ind at se giraffen. Det er altid fint at kunne dele historien om, hvordan værkerne bliver til, så det gør jeg en del ud af at gøre plads til.