Lokal fodboldklub scorer storaftale

Flemming Jordt og de øvrige bestyrelsesmedlemmer i FC Sydvest kan glæde sig over, at Tønder Kommune har mere end tredoblet sit sponsorat i den lokale fodboldklub. Arkivfoto: Hans Christian Gabelgaard

Tønder Kommune ændrer sin eliteidrætspolitik og siger ja til en ny storsponsoraftale, der sikrer den lokale fodboldklub FC Sydvest en samlet støtte på 750.000 kr. for de kommende to sæsoner. - Hvis man nærmer sig toppen, skal der flere midler til, siger borgmester Henrik Frandsen.

TØNDER: Når fodboldspillerne i FC Sydvest lørdag tager hul på oprykningsspillet til 1. division sker det med både spænding og ro i sindet. Spænding, fordi spillerne står over for den hidtil største sportslige udfordring i foreningens historie, og ro, fordi der er styr på økonomien. Sidstnævnte skyldes ikke mindst, at FC Sydvest torsdag fik papir på den hidtil største økonomiske opbakning fra Tønder Kommunes side. I forlængelse af en direkte ansøgning har økonomiudvalget besluttet at forhøje kommunens sponsorbidrag fra årligt 100.000 kr. til 350.000 kr. Aftalen gælder foreløbig for to sæsoner. Oven i det har politikerne besluttet at støtte med et engangsbeløb på 50.000 kr. Dermed løber kommunens samlede sponsorstøtte til fodboldklubben frem til sæsonen 2019/2020 op i 750.000 kroner. Engangsbeløbet er øremærket til konsulentansættelsen af tidligere Superliga-træner og talentansvarlige i SønderjyskE, Frank Andersen.

Vi forhøjer sponsoratet for at anerkende, at vi har en fodboldklub i Tønder Kommune, der faktisk spiller om at komme i 1. division. Det vil vi meget gerne være med til at understøtte. Henrik Frandsen (V), borgmester, Tønder Kommune

Inspiration - Vi forhøjer sponsoratet for at anerkende, at vi har en fodboldklub i Tønder Kommune, der faktisk spiller om at komme i 1. division. Det vil vi meget gerne være med til at understøtte. Vi ved jo fra håndbolden, at hvis man nærmer sig toppen, så skal der flere midler til. Håndbold og fodbold på højt plan giver sammenhold og fællesskab inden for kommunen, og er samtidig med til at inspirere de unge til at dyrke sport. Derfor bakker vi op, siger borgmester Henrik Frandsen (V) om baggrunden for beslutningen. Den kræver i øvrigt en omskrivning af kommunens nuværende eliteidrætspolitik, så der fremover er mulighed for at indgå to-årige aftaler, når lokale foreninger er med i 1. eller 2. division i håndbold og fodbold. FC Sydvest havde i sin oprindelige ansøgning bedt om en tre-årig aftale og dermed et samlet sponsorbeløb på 1,1 mio. kr. frem til sæson 2020/2021. Men så langt ville politikerne i økonomiudvalget altså ikke gå. - Men det er klart, at aftalen fortsætter, hvis klubben fortsat er med fremme, siger Henrik Frandsen.