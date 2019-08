Lokal børnehave ønsker gruppe med små børn

- Og hele området er - ikke presset - men der er i hvert fald behov for flere småbørnspladser i og med, at Høllevang har venteliste, siger udvalgsformanden, der også peger på, at oprettelsen vil være en måde at holde hånden under institutionen.

Småbørnsgruppe-ønsket fik forleden medvind, da børn- og skoleudvalget bakkede op om idéen. Formand, Kim Printz Ringbæk (S), begrunder udvalgets beslutning med, at det er et ønske fra Børnegården.

Områdebestyrelsen oplyser i ansøgningen, at den er indstillet på at indgå i en dialog omkring ansættelse af de berørte dagplejere, hvis det skulle blive nødvendigt at fyre blandt denne gruppe, som konsekvens af oprettelsen af en småbørnsgruppe.

Der peges i ansøgningen blandt andet på et behov i byen - der er venteliste til Børnecentret Høllevangs småbørnsgruppe. Der nævnes også, at dagtilbudsområdet i Toftlund vil kunne opnå større økonomisk bæredygtighed med oprettelsen af en småbørngruppe. Børnegården har bygningsmæssig kapacitet til 72 børnebørn, men ligger væsentligt lavere. Dermed er der plads til en småbørnsgruppe.

Således ønsker Børnegården i Toftlund at oprette en småbørnsgruppe for de 0-3-årige - et tilbud som Børnecentret Høllevang i øjeblikket er ene om at tilbyde i byen. Områdebestyrelsen har sendt en ansøgning til kommunens børn- og skoleudvalg.

Det betyder rigtig meget for huset her, at vi kan tilbyde en småbørnsgruppe. At vi kan få dem, fra de er ganske små, og at de kan gå her, til de skal i skole.

Det er ikke første gang, der bliver udtrykt ønsker på dagtilbudsområdet i Toftlund. Børnegården har således tidligere ytret ønske om en småbørnsgruppe, og for nogle år siden bragte områdebestyrelsen en sammenlægning af byens to kommunale institutioner på bane. Det sidste forslag indgår i arbejdet med en udviklingsplan for byen.

Glæde i børnehave

Daglig pædagogisk leder i Børnegården, Jonna Dittfeld, glæder sig over udvalgets opbakning.

- Det betyder rigtig meget for huset her, at vi kan tilbyde en småbørnsgruppe. At vi kan få dem, fra de er ganske små, og at de kan gå her, til de skal i skole, siger hun.

- Jeg synes bare, at vi fagligt gør et godt stykke arbejde og kan tilbyde nogle ting. Dermed ikke sagt, at hverken en dagplejemor eller en privat pasningsordning ikke gør det, men vi har bare nogle andre muligheder, siger lederen, der blandt andet peger på, at Børnegården har åbent fra klokken 6 til 17 mandag til torsdag og klokken 6 til 16.30 fredag.