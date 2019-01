Lokal bilist havde narkotika i blodet

TØNDER: Syd- og Sønderjyllands Politi fangede natten til tirsdag endnu en bilist med narkotika i blodet. Det skete tirsdag morgen klokken 03.23, da en 24-årig kvindelig bilist blev standset på Kærgårdsvej i Tønder.

Kvinden, der stammer fra lokalområdet, tog en narkometertest, og da denne gav udslag, blev hun sigtet for at have kørt bilen under påvirkning af narkotika. Målingen gav udslag for både cannabis og amfetamin, og nu venter man på resultatet af en blodprøve, der skal fastslå omfanget.

Så sent som torsdag og natten til fredag i sidste uge blev to andre bilister uafhængigt af hinanden også sigtet for at køre bil under påvirkning af euforiserende stoffer i Tønder.