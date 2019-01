Lokal IT-virksomhed overtages af københavnere

It-virksomheden Pro IT fra Tønder overtages af et københavnsk firma, men vil i Tønder køre videre på samme måde som tidligere, siger den nye ejer. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Tønder-virksomheden Pro-IT er blevet solgt til den københavnske IT-virksomhed it-r. Den nye ejer fastslår imidlertid, at firmaet i Tønder vil køre videre som hidtil.

Tønder: Den lokale it-virksomhed, Pro IT, er netop blevet opkøbt af den københavnske IT-virksomhed it-r. Samtidigt med opkøbet forlader virksomhedens nu tidligere ejer, Jens Ove Kjær, også sin direktørpost. - Jeg er efterhånden blevet 64 år, og har gennem længere tid ledt efter en model, der kan sikre kontinuiteten i firmaet for både vores medarbejdere og kunder. Den er nu fundet, siger den afgående direktør for Pro IT, Jens Ove Kjær. Indtil videre beholder virksomheden sit navn, forklarer han: - Det har været vigtigt, at alle medarbejdere bliver og at kunderne ikke kommer til at mærke den her overgang. Det eneste, de måske kommer til at mærke, er, at de måske får tilbudt lidt flere produkter, fordi vores nye kollegaer i København kan nogle lidt andre ting end os og omvendt.

Det her firma er nærmest mit tredje barn, så beslutningen har ikke været nem - men for firmaet er det den helt rigtige beslutning. Jens Ove Kjær, grundlægger af Pro-IT ApS

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Det er vemodigt for grundlæggeren Jens Ove Kjær (tv) at sælge firmaet til it-r og Kim Pichard Nielsen (th). Han er dog sikker på, at det er den helt rigtige beslutning for Pro-IT og firmaets kunder. Den nye direktør for virksomheden bliver Keen Holt Simonsen (midten). Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Vemodigt farvel Det var Jens Ove Kjær, der grundlagde virksomheden tilbage i 1999, og derfor har det ikke været let at træffe beslutningen om salget. - Det her firma er nærmest mit tredje barn, så beslutningen har ikke været nem - men for firmaet er det den helt rigtige beslutning. Kunderne og medarbejdere har krav på en afklaring omkring firmaets fremtid. Vi har mange medarbejdere, der har været ansat i mange år, og det gør, at kunderne møder de samme mennesker hver dag, og det betyder også, at man ikke skal til at starte forfra hele tiden, siger han.

Ingen planer om revolution Hos den nye køber, it-r, er man glade for, at handlen er kommet i hus: - Vi har i flere år været på udkig efter muligheder for at ekspandere. Efter længere tids søgning fandt vi Pro IT, som er et firma, vi har kunnet relatere til. De har haft en sund udvikling med en god økonomi og har samtidig en størrelse, som vi kan absorbere, siger Kim Pichard Nielsen, der er direktør i it-r. Han er ikke bekymret for distancen mellem Tønder og København: - Vi har kørt turen en del gange nu, og det har ikke været noget problem, siger han. Kim Pichard Nielsen ligger også vægt på, at der ikke er nogen revolution på vej i firmaet efter overtagelsen. Der kommer for eksempel ikke en ny leder fra København for at lede firmaet. Det gør i stedet Keen Holt Simonsen, der har været en del af Pro IT siden firmaet startede i 1999. - Det er en sund virksomhed, der har været drevet godt, og det skal vi ikke ind og lave om på, siger Kim Pichard Nielsen.

Ny udfordring Keen Holt Simonsen, der bliver den nye direktør i Pro IT, ser frem til den nye udfordring. - Det er en ny og spændende udfordring, hvor min vigtigste opgave bliver at bevare den gode kontakt til kunderne, siger han. Han har været i firmaet fra grundlæggelsen og fra 1. januar 2018 har han været konstitueret souschef i Pro IT.